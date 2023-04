Minister vnútorného a zahraničného obchodu Tomislav Momirović dnes v Pekingu podpísal Memorandum o porozumení s ministrom obchodu Čínskej ľudovej republiky Wangom Wentaom, ktorým sa formálne začínajú rokovania o voľnom obchode medzi Srbskom a Čínou.

Momirović poukázal na to, že hospodárske vzťahy medzi oboma krajinami sú na mimoriadne vysokej úrovni a Srbsko je dôležitým strategickým partnerom Číny na západnom Balkáne. Ako povedal, pred desiatimi rokmi predstavoval export do Číny šesť miliónov dolárov a vlani to bolo 1,3 miliardy dolárov.

Zdôraznil, že jednou z hlavných úloh v nasledujúcom období je implementácia dohody o voľnom obchode, ktorá dá našim firmám nové možnosti na čínskom trhu a čínske firmy dosiahnu v Srbsku ešte väčšie úspechy.