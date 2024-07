Pre vážne zdravotné problémy frontmana skupiny Riblja čorba Boru Ðorđevića došlo k zmene programu desiatej Gitariády Vojvodiny.

Namiesto skupiny Riblja čorba, ktorá mala koncertovať v nedeľu, vystúpia skupiny Griva (od 22.30 do 00.00) a Atomsko sklonište (od 00.00 do 01.30).

Predtým svoje koncerty budú mať skupiny Promonael (od 20.00. do 20.30), Deformitet (od 20.30. do 21.00), Red danger (od 21.00 do 21.30) a skupina Achtung (od 21.30 do 22.30).