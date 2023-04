Nové číslo časopisu Vzlet prináša opäť pomerne bohatý obsah. Titulná strana a úvodné strany sú venované Dňu Zeme, ktorý sme si pripomenuli 22. apríla.

Novinkou v aprílovom čísle je komiks Snorič, ktorý bude v časopise vychádzať pravidelne. Čitatelia si v tomto čísle majú možnosť prečítať príspevky o študentskom živote v Srbsku, o kapele Who See, o kráľovi pop-artu Andymu Warholovi, egyptských mačkách, či bezpečnosti zálohovania.

Na športové témy je tu rozhovor s trénerom Borisom Durgalom z Padiny a príspevok o prvých zápasoch v kvalifikácii na ME 2024. Okrem spomenutého nového komiksu je tu aj recenzia ďalších westernovských komiksov. Pravidelne je do čísla zaradená aj recenzia filmov a TV seriálov, a v najnovšom čísle je to film A Man Called Otto a TV seriál The Great Expectations. Obsahom rubriky Rozlety sú početné žiacke a študentské literárne a výtvarné práce. Rozlety v tomto čísle prinášajú aj príspevok o jubilantovi, básnikovi a publicistovi Samovi Vozárovi. Dočítate sa aj o tom, ako si písať denník, ktoré spoločenské hry pomáhajú pri zlepšení finančnej gramotnosti, či o novom festivale na Slovensku. Sú tu aj ďalšie pravidelné rubriky: Jazykové poučky, Zaujímavosti, Vaša tvorba, Horoskop, Enigma. V bohatom obsahu nového čísla si určite každý nájde niečo pre seba. Preto – čítajte Vzlet!