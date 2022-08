Ani po troch rokoch Crvena zvezda v elitnej futbalovej Lige majstrov nevystúpi. Včera k tomuto cieľu boli oveľa bližšie, ako v predchádzajúcich sezónach, ale je priam neuveriteľné, ako sa im podarilo zbúrať to, čo budovali v play-off kole kvalifikácie proti izraelskému celku Maccabi Haifa.

Jasné je, že je Crvena zvezda v tejto chvíli najlepším futbalovým klubom pre tie alebo oné dôvody, ale jednotliví futbalisti tu už roky nepatria. Otázka je, kto vplýva na to, aby aj ďalej v klube boli Srnić, Pavkov, ale aj Katai, ktorý zatrblieta na momenty, ale má čoraz častejšie chvíle ako v utorok – bledé a bez konkrétnych myšlienok.

Najviac diví pretrvávanie Pavkova v tíme majstra krajiny, a to vôbec nie pre vlastný gól v 90. minúte odvetného duelu play-off.

Možno jednotlivé kvality eventuálne aj má, ale Pavkov nepatrí do radov tímu akým je Crvena zvezda. Skôr by sa uspokojiť mal s vystupovaním v niektorých lokálnych kluboch, lebo je to podpriemerný futbalista – náhodné góly proti Liverpoolu pred niekoľkými sezónami sú nič iné okrem koincidencie.

Trénerovi Dejanovi Stankovićovi nevyšiel ani tretí pokus kvalifikovať sa do elitnej súťaže. Na lavičku prišiel v decembri 2019 a práve v tej sezóne Belehradčania poslednýkrát v skupine LM boli. Do tej sa kvalifikovali s Vladanom Milojevićom na lavičke, ktorý neskoršie tím opustil a keď Stanković prišiel, Crvena zvezda už účasť v európskej súťaži mala za sebou. Vtedy zakotvila na poslednom mieste skupiny s Bayernom, Tottenhamom a Olympiacosom.

Ak nič iné, Zvezda aj tohto roku európsku jeseň hrať bude, ale sa presunie do Ligy Európy. K tomu, náš šampión pri žrebovaní skupín bude jedným z nasadených celkov, takže v skupine určite nezohrá s AS Rímom, Manchestrom United, Arsenalom, Laziom či Bragou. V závislosti od toho, ako kvalifikácia na Ligu majstrov dopadne, v tzv. prvom klobúku budú aj Dynamo Kyjev a Feyenoord.

Bez ohľadu na potešujúcu skutočnosť, že Belehradčania budú nasadení, v skupine Ligy Európy ich z ostatných klobúkov očakávajú niektoré veľmi seriózne celky. Napríklad, Rennes, Monaco a Real Sociedad z druhého, Betis a Midtjylland z tretieho či Union Berlin, SC Freiburg a Sturm Graz zo štvrtého.

Konečný rozvrh bude známy po skončení play-off zápasov v Lige majstrov, ale aj v Lige Európy, ktoré na programe budú dnes a zajtra.

Zajtra zohrá Partizan v Lige konferencií

V Lige majstrov si teda zahrá Maccabi Haifa. Prekonali Zvezdu úhrnným výsledkom 5 : 4 a dokázali, že sú aj psychicky silní, lebo dohonili dvojgólové manko v Belehrade a aj v prvom stretnutí zvrátili výsledok po náskoku Belehradčanov 2 : 1. Zaslúžene si v elitnej súťaži zahrajú, bude to prvýkrát po roku 2009/2010. Vlani hrali v Lige konferencií a neprekročili skupinu. Ich najväčším úspechom v Európe je štvrťfinále niekdajšieho Pohára víťazov pohárov v sezóne 1998/1999.

Z ostatných play-off zápasov do skupiny Ligy majstrov včera postúpili aj Viktoria Plzeň (eliminovala azerbajdžanský Qarabağ), ako aj Benfica, ktorá vyradila Dynamo Kyjev.

Dnes sú na programe posledné tri odvetné duely po ktorých budú známi všetci účastníci tohtoročnej Ligy majstrov. Zohrajú Dinamo Záhreb – Bodø/Glimt (Nóri majú náskok 1 : 0 z prvého stretnutia), Trabzonspor – FC Copenhagen (1:2), ako aj PSV – Glasgow Rangers (2:2).

Vo štvrtok sa hrať budú odvetné zápasy posledného kvalifikačného kola Ligy Európy a Ligy konferencií. Pripomíname, že vystúpi aj belehradský Partizan, ktorý na Malte zohrá revanš proti tamojšiemu klubu Ħamrun Spartans. Pred týždňom Partizan vyhral na domácej pôde výsledkom 4 : 1, ale ani príliš presvedčivý triumf nemôže potešiť verejnosť a fanúšikov, lebo je evidentné, že je Partizan vo veľkej kríze a bude úspechom ak si na jeseň zahrá v skupine tretej UEFA súťaže podľa kvality.

Žreb skupín európskych súťaží prebiehať bude 25. a 26. augusta a prvé kolá skupinovej fázy sú na programe už začiatkom septembra. Pre nabitý kalendár a Mundial v Katare skupinová fáza vyvrcholí už začiatkom novembra.