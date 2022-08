Národná služba pre zamestnávanie zverejnila 22. augusta verejnú výzvu na realizáciu tohtoročného programu podpory zamestnanosti mladých ľudí Môj prvý plat, ktorý bude realizovaný v štyroch fázach.

Prvá fáza je určená výhradne pre zamestnávateľov, druhá pre nezamestnaných, ktorí sa budú môcť uchádzať o účasť v programe, tretia fáza programu sa bude týkať výberu kandidátov zamestnávateľmi a štvrtá fáza sa bude týkať implementácie programu, bude zahŕňať podpísanie zmluvy medzi Národnou službou pre zamestnávanie, zamestnávateľom a vybraným kandidátom.

V tomto roku sa plánuje zaradiť do programu Môj prvý plat až 10 000 mladých ľudí do 30 rokov s minimálne stredoškolským vzdelaním a bez praxe. Program bude realizovaný zamestnávateľom v súkromnom a vo verejnom sektore v trvaní 9 mesiacov a bude realizovaný bez vzniku pracovného pomeru. Počas trvania programu bude Národná služba pre zamestnávanie vyplácať mladým ľuďom so stredoškolským vzdelaním mesačnú kompenzáciu vo výške 25 000 dinárov, mladým ľuďom s vysokým vzdelaním 30 000 dinárov spolu s vyplatením príspevku v prípade pracovného úrazu a choroby.

Tento program dáva možnosť mladým ľuďom, ktorí nemajú pracovné skúsenosti, absolvovať prax na konkrétnych pozíciách u zamestnávateľa s cieľom získať vedomosti, zručnosti a kompetencie na prácu, aby sa zvýšili ich možnosti zamestnania. Verejnú výzvu k tohtoročnému programu Môj prvý plat a všetky informácie o programe nájdete na webovej stránke Národnej služby pre zamestnávanie (www.nsz.gov.rs), ako aj na webovej stránke Môj prvý plat (www.mojaprvaplata.gov.rs).