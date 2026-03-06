Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová vyhlásila, že situácia na globálnom trhu s ropou je zložitá v dôsledku konfliktu na Blízkom východe a krokov Spojených štátov amerických voči Iránu, no Srbsko je podľa jej slov dobre zásobené ropnými derivátmi a občania nemajú dôvod na veľké obavy z prípadných porúch na trhu.
„Situácia vo svete, pokiaľ ide o zásobovanie ropou a pohyb cien, nie je jednoduchá, mierne povedané. Cena ropy vzrástla z približne 62 dolárov za barel na 84 až 85 dolárov, v závislosti od dňa a pohybov na trhu. Ide o veľké skoky v relatívne krátkom časovom období,“ uviedla ministerka Đedovićová- Handanovićová.
„Podnikneme všetky opatrenia, aby sme zabránili prudkému rastu cien. Hoci ceny na trhu vzrástli v dôsledku nešťastných udalostí, ktoré nemôžeme ovplyvniť, občania nemajú dôvod na obavy, pretože štát ich ochráni. Opakujem však, že situácia nie je jednoduchá,“ dodala.
Ako ďalej uviedla, odhady hovoria, že prípadné pokračovanie konfliktu by mohlo ešte viac ovplyvniť rast cien ropy, no je ťažké presne predpovedať, do akej miery.