Včerajší slnečný marcový deň využili na dobrovoľnú pracovnú akciu zamestnanci Múzea Vojvodiny z Nového Sadu a Kulpína na čele s riaditeľkou tejto inštitúcie Čarnou Milinkovićovou spolu s pracovníkmi Miestneho spoločenstva Kulpín.
Družne a spoločnými silami pracovali na úprave časti dvorného Muzeálneho komplexu v Kulpíne. Počas akcie čistili rastlinstvo, ktoré ohrozovalo tamojšie objekty a narúšalo vzhľad celého prírodného prostredia komplexu. Na úprave areálu bude potrebné urobiť ešte veľa práce, no prvý krok už bol urobený.