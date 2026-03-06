Na podkroví Galérie insitného umenia v Kovačici sa včera uskutočnila prezentácia projektu Svetlo v cudzích očiach, ktorý realizovala TV Obce Kovačica. Ide o dokumentárny cyklus o pestúnskych rodinách v Obci Kovačica a v južnom Banáte.
Projekt vznikol s podporou Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami.
Dokumentárny seriál sa venuje téme pestúnstva prostredníctvom príbehov pestúnov, detí vyrastajúcich v náhradných rodinách, ako aj podpory, ktorú poskytuje Stredisko pre sociálnu prácu ako príslušná inštitúcia.
V mene Obce Kovačica sa prezentácie zúčastnil predseda obce Petar Višnjički spolu so svojimi asistentkami Marijanou Melišovou a Stelianom Balanovom.
Predseda Višnjički vyjadril spokojnosť s realizáciou projektu, ktorý podľa jeho slov humánnym spôsobom poukazuje na význam pestúnstva. Zdôraznil, že pestúnske rodiny svojím príkladom dokazujú, ako láska, odvaha a oddanosť môžu zmeniť niečí život, a že povinnosťou spoločnosti je takéto hodnoty rozpoznať a podporovať.
Pri tejto príležitosti zároveň oznámil, že všetky deti v pestúnskych rodinách na území Obce Kovačica dostanú jednorazový finančný príspevok vo výške 10 000 dinárov pre každé dieťa.
Počas prezentácie boli pestúni ocenení pamätnými plaketami za odvahu ako prejav úcty a vďaky za nezištnú starostlivosť, ktorú poskytujú deťom.
Na podujatí boli prítomné aj predstaviteľky združení žien, ktorým vedenie obce pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa žien odovzdalo symbolické darčeky.