V tento víkend pokračuje jarná časť majstrovskej sezóny pre kolkárov a kolkárky, v rámci ktorej zápasy odohrajú aj kovačická Slávia a padinská Dolina.
V 16. kole Prvej ligy Srbska – skupina Vojvodina v sobotu 7. marca kolkári padinskej Doliny si v Novom Bečeji zmerajú sily s KK Vojvodina a v nedeľu 8. marca členovia KK Slávia Okno z Kovačice odcestujú do Debeljače na zápas s tamojším KK Spartak. Kovačičania sú momentálne v čele tabuľky a majú 24 bodov a rovnaký počet bodov majú aj Kordun Kljajićevo a Apatín.
V rámci 16. kola ženskej Superligy Srbska kolkárky kovačickej Slávie v sobotu 7. marca hosťujú v Novom Sade, kde si zmerajú sily s členkami KK Alimenta.
V Prvej lige Srbska – skupina Vojvodina pre ženy dňa 8. marca v Padine sa odohrá lokálne derby kolkárok kovačickej Slávie a padinskej Doliny.