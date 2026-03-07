V kovačickom Dome kultúry pripravili žiaci Základnej školy Mladých pokolení pri príležitosti Medzinárodného dňa žien program venovaný všetkým mamám. Podujatie sa uskutočnilo v piatok 6. marca.
Predstavili sa prváci so svojimi básňami, piesňami a choreografiami, ktoré s nimi pripravili učiteľky Katarína Pavelová, Jarmila Kotvašová-Husáriková a Tatiana Šipická.
Program obohatil aj folklórny súbor žiakov nižších ročníkov s názvom Cingi lingi bom, ktorý pripravili učiteľky Zuzana Petríková a Vieroslava Valovcová, pričom o hudobný sprievod sa postaral profesor Ján Dišpiter.
Svojimi básňami sa predstavili aj tretiaci, ktorých nacvičili učiteľky Slađana Radojkovićová, Zuzana Petríková a Zuzana Svetlíková.
Na záver programu vystúpil zbor vyšších ročníkov základnej školy pod taktovkou Pavla Tomáša ml. s piesňami venovanými mamám.
Programom sprevádzali žiaci Máša Babková, Stefan Šajn a Erik Ján Tomáš.