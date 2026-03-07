Prezident Srbska Aleksandar Vučić predstavuje dnes národnú stratégiu Srbsko 2030.
V príhovore sa najprv zmienil o situácii vo svete. Zhodnotil, že veľké svetové konflikty sa ešte len začnú, ale nastane prestávka vtedy, keď americké sily zničia vojenskú infraštruktúru Iránu. Upozornil, že v týchto konfliktoch bude použité zbrane, ktoré boli doteraz vo svete použité iba raz.
Ako povedal, pre našu krajinu je najdôležitejším cieľom v nasledujúcich desiatich rokoch zachovať mier a stabilitu v štáte, ako aj zachovať vojnovú neutralitu. „Musíme ukázať strategickú múdrosť, chrániť nášho človeka a naše strategické rezervy. Musíme chrániť mier, stabilitu a životy,“ povedal Vučić.
„Kde nás vidím o 10 rokov? Vidím nás ako krajinu, ktorá napreduje, nie tak rýchlo ako by som chcel, pretože lebo nie sme pripravení úplne seba zmeniť. Budeme musieť viac pracovať a viac sa učiť. Vidím nás ako krajinu, ktorá v plnej miere prijíma umelú inteligenciu,“ povedal prezident a informoval o začiatku výroby dronov v našej krajine, ktorá odštartuje koncom apríla, ako aj výrobe humanoidných robotov, ktorá by sa mala začať koncom júna.
„Vidím Srbsko ako člena Európskej únie. Či budeme mať právo hlasovať, komisára – to neviem. Ale na to musíme urýchliť naše reformy,” povedal.
Platy a penzie
Do roku 2030 priemerný plat by mal byť 1 700 eur, zatiaľ čo priemerná penzia by podľa plánov mala byť 750 eur. Ako povedal, v roku 2012 bola 204 eur a v decembri roku 2025 bola 484 eur.