Klub poľnohospodárov Kulpína, vedený predsedom klubu Milanom Popovickým a správou klubu, včera zorganizoval, tak ako každoročne zjari, celodedinskú akciu rovnania poľných ciest.
Na tradičnom rannom zhromaždení poľnohospodárov v strede dediny urobili rozvrh, kto do ktorej časti chotára pôjde rovnať. Potom sa rozdelili do viacerých skupín, aby upravili všetky poľné cesty v kulpínskom a sčasti aj petrovskom a ravnoselskom chotári. Jedna časť poľnohospodárov sa zoskupila v časti chotára zvanej Za kanálom, kde čakala na signál na začiatok akcie rovnania poľných ciest.
Ako potvrdil predseda Klubu poľnohospodárov Kulpína Milan Popovicki, tohtoročnej akcie rovnania ciest sa zúčastnilo vyše 40 poľnohospodárov s traktormi a prívesnými strojmi. Skúsených starších účastníkov bolo tohto roku o niečo menej a vo väčšom počte sa do akcie zapojili mladší poľnohospodári z Kulpína.
Na akciu si vybrali prvú marcovú sobotu a v ten deň im prialo slnečné počasie. Práca pri rovnaní ciest sa im vydarila na výbornú. Po namáhavej práci sa o skúsenosti z akcie podelili pri spoločnom obede.