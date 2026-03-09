1451 – narodil sa (niektoré zdroje uvádzajú aj rok 1454) vo Florencii známy taliansky moreplavec a geograf Amerigo Vespucci, ktorý ako prvý zistil, že Amerika je nový kontinent a nie pobrežie Indie, ako predpokladal Krištof Kolumbus. Nový svetadiel aj podľa neho pomenovali. Zomrel roku 1512.
1796 – Napoleon Bonaparte sa oženil so svojou prvou manželkou, Joséphine de Beauharnais.
1842 – usporiadaná bola premiéra opery Giuseppe Verdiho Nabucco v Miláne.
1903 – narodil sa v Bartone (Ohio, USA) spisovateľ, učiteľ a politický pracovník Fraňo Kráľ, ktorého najznámejšími dielami sú romány pre deti a mládež Jano (1931) a Čenkovej deti (1932), ako aj román Cesta zarúbaná (1934). Zomrel roku 1955 v Bratislave.
1907 – narodil sa Mircea Eliade, rumunský religionista, historik a prozaik. Zomrel roku 1986.
1934 – narodil sa sovietsky letec a prvý kozmonaut na svete Jurij Alexejevič Gagarin. Prvý let do Vesmíru uskutočnil 12. apríla 1961 na lodi Vostok. Zahynul počas nehody cvičného lietadla roku 1968.
1939 – začala sa rozsiahla vojensko-policajná akcia, ktorá vošla do histórie ako Homolov puč. Vojenský veliteľ Slovenska Bedřich Homola vyhlásil štatárium a prezident Emil Hácha suspendoval slovenskú autonómnu vládu na čele s Jozefom Tisom.
1943 – narodil sa americký šachový veľmajster Robert (Bobby) Fischer, ktorý sa v roku 1972 stal prvým americkým šachistom s titulom svetového šampióna, keď porazil sovietskeho veľmajstra Borisa Spasského. Zomrel roku 2008.
1954 – narodila sa Dana Podracká, slovenská spisovateľka a politička.
1955 – narodila sa Ornella Muti, talianska herečka a bývalá modelka.
1959 – na veľtrhu hračiek v americkom New Yorku predstavili bábiku Barbie.
1964 – narodila sa Juliette Binocheová, francúzska herečka.