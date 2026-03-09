Študentské kultúrne centrum Nový Sad (SKCNS) v rámci programu bezplatných filmových projekcií SKCinema od 9. do 13. marca usporiada Týždeň hudobného dokumentárneho filmu. Obecenstvo si bude môcť pozrieť výber domácich a zahraničných filmov o hudobníkoch, ktorí zanechali významné stopy v dejinách súčasnej hudby a rokenrolu.
Program Týždňa hudobného dokumentárneho filmu zahŕňa nasledujúce filmy: Priča o Subi (9. marca o 19. hodine), NS Made: Love Hunters (9. marca o 20. hodine), SixPack – XXX (10. marca o 19. hodine), The Beatles: Eight Days a Week (11. marca o 19. hodine), 20 000 dana na Zemlji (12. marca o 19. hodine), Gimme Danger (13. marca o 19. hodine).