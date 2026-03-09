V sobotu 7. marca sa v Kovačici uskutočnilo zhromaždenie členov Klubu nemeckých krátkosrstých stavačov. Počas stretnutia členovia zhodnotili činnosť klubu v uplynulom roku a predstavili plán aktivít na nadchádzajúce obdobie.
Na začiatku zhromaždenia boli prezentované minuloročné aktivity, ako aj informácie o tom, kam boli nasmerované finančné prostriedky a koľko členov sa počas roka zapojilo do práce klubu.
Jedným z hlavných bodov rokovania boli plán podujatí na tento rok. V ňom je zahrnuté usporiadanie jarného Derby, jesennej skúšky Sloms a Poľovnícko-kinologického pohára – memoriálu Gorana Sretenovića-Gogiho.
Diskutovalo sa aj o zlepšení klubových priestorov. Do konca roka by sa mala zrealizovať rekonštrukcia druhej miestnosti klubovej budovy.
Klub nemeckých krátkosrstých stavačov má v súčasnosti 20 stálych členov, jedného čestného člena a štyroch podporujúcich členov. Všetci vyjadrili odhodlanie pokračovať v rozvoji klubových aktivít.