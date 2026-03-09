V Srbsku sa začala zvýšená kontrola cestnej premávky v rámci medzinárodnej akcie Európskej siete dopravnej polície ROADPOL. Z Úradu dopravnej polície uvádzajú, že dôraz bude kladený na odhaľovanie priestupkov nepoužívania bezpečnostného pásu a nesprávnej prepravy detí vo vozidlách.
Akcia bude prebiehať odo dnes až do 15. marca v 34 členských štátoch organizácie ROADPOL.
Z Úradu dopravnej polície vyzývajú všetkých vodičov a cestujúcich, aby dôsledne používali bezpečnostný pás na všetkých sedadlách vo vozidle a aby deti prepravovali výhradne v súlade s predpismi, s použitím vhodných detských sedačiek a bezpečnostného pásu.