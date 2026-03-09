Vlani po prvýkrát s heslom Spoločne odstráňme z prírody to, čo tam nepatrí, a urobme náš kanál a jeho okolie čistejším! Ekologické hnutie Zelení – Petrovec a Združenie športových rybárov Karas spoločne vyzvali všetkých občanov a milovníkov prírody, aby sa pridali k akcii zbierania smetí na kanáli DTD. Tohto roku v tom pokračovali a v sobotu ráno 7. marca sa zase dobrovoľníci stretli pri rybárskej chate na kanáli.
Aktivistov v mene ekológov koordinoval Marijan Pavlov a rybárov Jaroslav Valentík. Prítomní sa rozdelili do skupín, čím boli všetky úseky zastúpené, a to od pobrežia kanála – smerom ku kulpínskemu mostu, na Širinu, ako aj ďalšie úseky malého kanála smerom k novosadskému mostu a ďalej smerom na Hložany, tiež pozdĺž cyklistickej dráhy od kulpínskeho mosta smerom do Petrovca.
Do plastových vriec zbierali všetko, čo nepatrí do prírody, a potom to spolu s ďalšími veľkými kusmi nábytku, plastov a ďalšieho odpadu naložili do vlečky. Následne odpad odviezli na miestnu skládku. K dispozícii mali aj nákladné auto s vlečkovým prívesom.
Aj tento rok dobrovoľníci, ktorí prišli na kanál, boli rôznych vekových skupín – od najmladších po seniorov. Na potešenie organizátorov ohlas bol veľký a zorganizovaná akcia bola úspešná.
„Aj tento rok sa na kanáli DTD podarilo vyzbierať desiatky vriec odpadu. Úspešnosť akcie naznačuje aj to, že odpadu bolo oproti minulému roku dosť menej. Najväčšou bizarnosťou však zostáva vyhadzovanie objemného odpadu a dokonca aj zvieracích mŕtvol v plastových vreciach, čo predstavuje aj biologickú kontamináciu prírody! Ďakujeme všetkým, ktorí sa do akcie zapojili. Veríme, že o rok bude odpadu ešte menej. Chráňme si našu prírodu!“ spoločne odkazujú aktivisti.