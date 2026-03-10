Mnoho času na oddych profesionálni futbalisti v najlepších európskych ligách nemajú. Počas víkendu hrali buď ligové zápasy alebo pohárové súťaže, napríklad v Anglicku v rámci FA pohára, zatiaľ čo už počas tohto týždňa vystúpia aj v rámci osemfinále UEFA súťaží.
Za nami sú totiž prvé eliminačné kolá vo všetkých troch UEFA ligách. Crvena zvezda vypadla proti francúzskemu celku Lille OSC v rámci Európskej ligy, takže Srbsko už do konca sezóny v UEFA súťažiach nebude mať svojho zástupcu. Súťaže tak pokračujú bez našich a druhé vyraďovacie kolo prináša množstvo zaujímavých súbojov.
Liga majstrov sa bude hrať v utorok a v stredu. Program prvého dňa o 18.45 otvoria Galatasaray a Liverpool, kým sú od 21.00 hodiny na programe stretnutia Atalanta – Bayern Mníchov, Newcastle United – Barcelona, tiež Atlético Madrid – Tottenham Hotspur.
Na papieri je niekoľko favoritov, ale aj predchádzajúce kolo ukázalo, že aj potenciálni outsideri sú kvalitné družstvá, ktoré si postup vybojovali úplne zaslúžene. Zvlášť je v tomto kontexte zaujímavý londýnsky Tottenham, ktorý v Premier League bojuje o záchranu, kým v Lige majstrov hrá celkom dobre. Určite Atléticu nebude ľahko proti tomuto súperovi.
Streda prinesie súboje Bayer Leverkusen – Arsenal, Bodø/Glimt – Sporting CP, PSG – Chelsea a Real Madrid – Manchester City.
Dve veľké derby stretnutia sa vysúvajú do popredia, tie v Paríži a v Madride. Mimoriadne zaujímavý však môže byť aj duel v Nórsku. Je veľká pravdepodobnosť, že najväčšia časť neutrálnych fanúšikov maximálne podporuje Bodø/Glimt, celok, ktorý je absolútnym hitom tejto sezóny a klub, ktorý v Lige majstrov hrá vo veľmi dobrej forme.
Nóri totiž dosiahli štyri triumfy zaradom, a to proti klubom s oveľa väčším rozpočtom – najprv proti Manchestru City a Atléticu Madrid v záverečných kolách ligovej fázy, a potom dvakrát aj proti milánskemu Interu v play-off kole. Preto Bodø/Glimt proti Sportingu má svoju šancu aj v boji o štvrťfinále.
Odvetné zápasy osemfinále sa hrať budú už na budúci týždeň, zatiaľ čo je štvrťfinále naplánované na začiatok apríla.
Hrá sa aj v Európskej, tiež v Konferenčnej lige
V Európskej lige je pred nami osemfinále. Prvé duely sú na programe vo štvrtok.
Z najzaujímavejších súbojov vysúvame v každom prípade zápas Lille OSC – Aston Villa, teda duel, v ktorom potenciálne mohla hrať Crvena zvezda, keby v Belehrade s Lilleom neprehrala.
Zaujímavý bude aj taliansky súboj Bologna – AS Rím, budapeštiansky Ferencváros víta Bragu a ešte jeden celok, ktorý v elitnej anglickej lige bojuje o záchranu Nottingham Forest, doma čaká na zápas s dánskym Midtjyllandom.
A na záver ešte aj tretia podľa kvality európska klubová futbalová súťaž – Konferenčná liga. V tej sú aspoň na papieri nie také atraktívne mená ako v Lige majstrov, ale to neznamená, že nebudeme sledovať zaujímavé súboje. Zároveň, ako sme neraz už aj spomenuli, Konferenčná liga je výbornou platformou práve pre rozpočtovo slabšie tímy, aby hrali v UEFA súťažiach a potenciálne získali trofej, tiež dobre si zarobili.
V osemfinále nás čaká zaujímavý zápas v susednom Chorvátsku, keďže tamojšia Rijeka doma víta francúzsky RC Strasbourg, celok, ktorý po ligovej fáze finišoval ako prvý. Zohrajú ešte Lech Poznań – Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar – Sparta Praha, Crystal Palace – AEK Larnaca, Fiorentina – Raków Częstochowa, Samsunspor – Rayo Vallecano, Celje – AEK Atény, tiež Sigma Olomouc – Mainz 05.