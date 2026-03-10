Predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Bálint Juhász a predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová dnes uskutočnili pravidelné pracovné stretnutie, na ktorom hovorili o projektoch strategického významu pre AP Vojvodinu a o prioritách v práci pokrajinských inštitúcií v nasledujúcom období.
Osobitná pozornosť bola venovaná ďalším investíciám do zdravotníckeho systému, ktorý zostáva jednou z priorít aj v roku 2026, pričom z pokrajinského rozpočtu je na tento účel vyčlenených 3,76 miliardy dinárov, uvádza sa v oznámení.
Hovorili aj o odovzdaní nových sanitných vozidiel a vozidiel na prepravu pacientov na dialýzu zdravotníckym ustanovizniam po celej Vojvodine, na čo je vyčlenených takmer 225 miliónov dinárov. Zmienili sa aj o investíciách do kultúry a zdôraznili, že otvorenie novej budovy Národného divadla v Subotici predstavuje jednu z najvýznamnejších kultúrnych investícií v regióne za posledné desaťročia.