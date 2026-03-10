Na 13. zasadnutí aktuálneho zloženia Zhromaždenia obce Kovačica dňa 9. marca pred výborníkmi bolo 26 rokovacích bodov. Zasadnutie viedol predseda ZO Kovačica Jaroslav Hrubík.
Pri prvom bode bol schválený mandát novému výborníkovi Goranovi Milojevićovi, ktorý zložil výbornícku prísahu. Obsiahlejšia rozprava sa viedla ohľadom 2. bodu zasadnutia, ktorý sa týkal doplnenia rozhodnutia o obecnom rozpočte na rok 2026 a doplnenia Kádrového plánu na tento rok. Odôvodnenie prvého tohtoročného opravného rozpočtu podal predseda Obce Kovačica Petar Višnjički, ktorý tiež odpovedal na otázky výborníkov. V písomnej dokumentácii sa uvádza, že obecný rozpočet na rok 2026 je 1 221 573 908 dinárov.
Na zasadnutí boli schválené aj rozhodnutia o pozbavení funkcie doterajších riaditeliek a vymenovaní nových úradujúcich riaditeliek dvoch ustanovizní. Novou úradujúcou riaditeľkou Galérie insitného umenia sa stala Saňa Stvorcová z Kovačice (namiesto doterajšej riaditeľky Anny Žolnajovej-Barcovej), kým za novú úradujúcu riaditeľku RTV Obce Kovačica je zvolená Monika Krecu Puja z Uzdina (namiesto doterajšej riaditeľky Neveny Gligorijevićovej).
Vymenovaní boli aj noví členovia Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu v Kovačici: Andreja Dinić (predseda), Jaroslav Hekeľ, Alexandra Valentová, Jarmila Valentová a Imre Kocsis. Novými členmi Dozornej rady Strediska pre sociálnu prácu v Kovačici sa stali Tatiana Šipická (predsedníčka), Tatiana Svetlíková a Zuzana Berkovová.
Niektoré z ďalších bodov zasadnutia sa týkali pravidiel o uskutočnení práva na jednorazovú pomoc pre novorodencov, ako aj pravidiel o hradení trov prepravy, pobytu a stravovania detí a žiakov z územia Obce Kovačica.
Všetky rozhodnutia a správy boli schválené hlasmi väčšiny výborníkov.