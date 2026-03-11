V Stredisku pre kultúru Stará Pazova venovali marcovú výstavu v Galérii Miry Brtkovej Gordane Radišićovej, ktorá žije medzi Starými Bánovcami, kde sa narodila, a Belehradom, kde pracuje.
Slávnostné otvorenie výstavy bolo v pondelok 9. marca a galéria bola primalá pre početných návštevníkov – ctiteľov autorkiných diel. Po úvodnom príhovore akademického maliara Marjana Karavlu, odborného spolupracovníka pre výtvarné umenie v Stredisku pre kultúru Stará Pazova, sa prítomným prihovorila aj autorka, ktorá sa netajila spokojnosťou, že sa verejnosti predstavuje aj v Galérii Miry Brtkovej.
Výstava s názvom Malá retrospektíva pozostáva z 21 diel, ktoré vznikli v posledných troch – štyroch rokoch a zhotovené sú dvomi technikami – olej na plátne a akryl na plátne.
Gordana Radišićová najprv skončila Architektonickú technickú školu v Belehrade, a potom aj Vyššiu stavebnícku školu, kde si vybrala ako voliteľný predmet maliarstvo v triede akademického maliara Ljubu Popovića. Po abstraktnom maliarstve sa rozhodla pre realizmus. Zúčastnila sa mnohých kolektívnych výstav a výtvarných táborov. Po výstave v roku 2022 v priestoroch MS Staré Bánovce je toto jej druhá samostatná výstava. Gordana Radišićová je talentovanou výtvarníčkou a pre svoje diela neraz dostala aj uznania. Najnovšie bolo v roku 2025, keď bola účastníčkou pokrajinskej prehliadky, a dostala sa jej i bronzová Plaketa Svetlost Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova a Obce Stará Pazova na slávnosti v januári tohto roku.
Na vernisáži o autorkinom živote a tvorbe sa viac zmienila a výstavu aj slávnostne otvorila Anđelka Maliová, predsedníčka Správnej rady Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova. Radišićovej výtvarnú tvorbu pravidelne sleduje aj ako členku viacerých výtvarných združení, kde je súčasne aj na čele Združenia dejateľov v kultúre Podunavlje v Starých Bánovciach.
Radišićová okrem maliarstva miluje aj poéziu a hudbu, a preto súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bol aj kratší umelecký program, v ktorom vystúpili poetka Olivera Šestakovová, ktorej niektoré knihy ilustrovala práve Radišićová, a známy operný spevák Boris Babík.
Milovníci výtvarného umenia si najnovšiu výstavu v staropazovskej Galérii Miry Brtkovej môžu pozrieť do 2. apríla.