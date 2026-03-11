1514 – zomrel taliansky renesančný architekt a maliar Bramante (vlastným menom Donato d’Angelo), jeden z hlavných architektov a staviteľov Chrámu sv. Petra v Ríme.
1544 – narodil sa taliansky renesančný básnik prozaik a kritik Torquato Tasso. K jeho významný prácam patrí epos Oslobodený Jeruzalem.
1575 – zomrel nemecký evanjelický teológ, žiak Martina Luthera, cirkevný historik Matthias Flacius.
1845 – na Novom Zélande vypuklo povstanie domorodých Maorov proti britskej koloniálnej nadvláde.
1887 – otvorené bolo Národné divadlo v Niši. Najprv pôsobilo pod menom Sinđelić. Po druhej svetovej vojne ho premenovali na Národné divadlo.
1932 – narodil sa v Novej Vieske básnik Ján Ondruš, výrazná postava modernej slovenskej poézie.
1997 – britská kráľovná Alžbeta II. uviedla speváka Paula McCartneyho do šľachtického stavu.
2006 – zomrel Slobodan Milošević, bývalý prezident Srbska a Zväzovej republiky Juhoslávie. Miloševića našli mŕtveho v jeho väzenskej cele v Haagu, kde bol od roku 2001.
2016 – zomrel herec Dragan Nikolić. Kariéru začal v roku 1964 menšou rolou vo filme Pravo stanje stvari.
2020 – Svetová zdravotná organizácia vyhlásila pandémiu ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19).