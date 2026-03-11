Prezident Srbska Aleksandar Vučić hovoril dnes telefonicky so šejkom Mohamedom bin Zayedom bin Sultanom Al Nahyanom, prezidentom Spojených arabských emirátov.
Hlavnou témou rozhovoru bola situácia na Blízkom východe a jej dopad na mier a stabilitu regiónu. Obidvaja sa zhodli na dôležitosti dialógu a politického porozumenia v časoch zvýšeného napätia a rizika ďalšej eskalácie konfliktu.
Diskutovali aj o širších medzinárodných súvislostiach, vrátane vplyvu aktuálneho diania na globálnu stabilitu, energetickú bezpečnosť a ekonomickú predvídateľnosť, čo sú témy, ktoré majú význam aj pre Srbsko.