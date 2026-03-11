Na žiadosť srbského prezidenta Aleksandra Vučića Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo balík opatrení, ktorý zabezpečuje nenávratné finančné prostriedky a výhodné úvery zamerané na mikro, malé a stredné podniky. Informovala dnes o tom podpredsedníčka vlády a rezortná ministerka Adrijana Mesarovićová. Ako povedala, momentálne je v Srbsku registrovaných 380 000 podnikateľov, s dominantným zastúpením žien a mladých ľudí do 35 rokov.
„Poskytujeme nenávratné finančné prostriedky vo výške 50 až 55 % a v niektorých prípadoch až 100 %. Tam, kde príspevky dosahujú 50 %, zvyšok zabezpečujeme prostredníctvom výhodných úverových prostriedkov,“ uviedla Mesarovićová.
Podpora je podľa nej zameraná aj na tých, ktorí si podnikateľskú živnosť ešte len založia, ako aj na ženy na vidieku, s cieľom ekonomicky posilniť ženy v rurálnych oblastiach.