Na aktivity a prácu národnostných rád národnostných menšín je z tohtoročného pokrajinského rozpočtu vyčlenených 90 miliónov dinárov. Spolu 17 národnostných rád so sídlom na území AP Vojvodiny bude mať možnosť pokračovať vo svojich aktivitách, čo podľa podpredsedu Pokrajinskej vlády a tajomníka pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá Róberta Ótotta predstavuje pokračovanie dôslednej politiky, ktorá je založená na presvedčení, že ochrana práv národnostných menšín je základom úspešnej spoločnosti. Spolu s predsedom Zhromaždenia AP Vojvodiny Bálintom Juhászom dnes odovzdali zmluvy predstaviteľom národnostných rád, medzi ktorými bola aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková.
„Tieto prostriedky sú určené na ich pravidelné aktivity v oblasti používania jazyka a písma. Rady zachovávajú jazyk, kultúru a identitu svojich spoločenstiev a prispievajú k informovanosti,“ uviedol Ótott. Dodal, že ich práca je významná pre Vojvodinu ako celok a zdôraznil, že rozmanitosť Vojvodiny je jej silou.
Predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Bálint Juhász pripomenul, že vo Vojvodine dnes žije viac ako 25 národnostných menšín, čo predstavuje bohatstvo, ktoré región robí výnimočným. Zmienil sa aj o význame národnostných rád, ktorých činnosť, ako povedal, prispieva aj k zachovaniu národnostnej identity.
Zdôraznil dôležitosť podpory zo strany inštitúcií a pripomenul, že od roku 2015 bolo na tieto účely vyčlenených viac ako 700 miliónov dinárov, pričom investície za posledných desať rokov vzrástli o 50 percent.
Podľa jeho slov nové zmluvy o spolufinancovaní rád národnostných menšín umožňujú fungovanie škôl a programov v materinskom jazyku a zároveň zabezpečujú, že jazyky, ktoré vo Vojvodine pretrvali stáročia, budú mať budúcnosť.
„Ide o potvrdenie jasnej politiky, že vzájomný rešpekt je základom spoločného života vo Vojvodine,“ uzavrel predseda Bálint.