Primátor Nového Sadu Žarko Mićin absolvoval dnes pracovné stretnutie so zástupcami Kancelárie pre IT a e-Správu, na čele s riaditeľom Mihailom Jovanovićom. Témou stretnutia bola výstavba Štátneho dátového centra v Novom Sade a posúdenie potenciálnych lokalít na jeho výstavbu na území mesta.
Počas stretnutia sa diskutovalo o plánoch z národnej stratégie Srbsko 2030, ktorá predpokladá výrazné rozšírenie digitálnej infraštruktúry v Srbsku vrátane výstavby nových štátnych dátových centier v Niši a Novom Sade, ako aj rozšírenie existujúcich kapacít v Kragujevci a Belehrade, uvádza sa v oznámení.
Primátor Žarko Mićin zdôraznil, že rozvoj digitálnej infraštruktúry je jedným z kľúčových predpokladov ekonomického a technologického pokroku Srbska.
„Naše mesto je už rozpoznané ako jedno z najvýznamnejších IT centier v regióne a ako mesto, ktoré bolo roky priekopníkom v rozvoji tohto odvetvia. Práve oblasti informačných technológií a umelej inteligencie predstavujú sektory, v ktorých je Nový Sad dnes najsilnejší a najrozpoznateľnejší, nielen v Srbsku, ale aj na Balkáne, teda v širšom regióne. Som presvedčený, že ako mesto so silne rozvinutým IT sektorom, Fakultou technických vied s viac ako 17 000 študentmi, Vedecko-technologickým parkom, veľkým počtom inžinierov, start-upov a technologických spoločností, Nový Sad výrazne prispeje k napĺňaniu cieľov stanovených národnou stratégiou digitálneho rozvoja,“ uviedol primátor Mićin.
Riaditeľ Kancelárie pre IT a e-Správu Mihailo Jovanović zdôraznil, že výstavba Štátneho dátového centra v Novom Sade bude dôležitým krokom k posilneniu digitálnej suverenity Srbska, ale aj dodatočným impulzom pre rozvoj technologického priemyslu, vedecko-výskumnej činnosti a nových investícií v tomto sektore.