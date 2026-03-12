Duálne vzdelávanie je jedným z kľúčových mechanizmov na prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami hospodárstva a trhu práce, a to prostredníctvom získavania praktických vedomostí a zručností v spoločnostiach a školách, zdôraznené bolo na včerajšom stretnutí predsedu vlády Srbska Đuru Macuta a riaditeľky Úradu pre duálne vzdelávanie a Národný kvalifikačný rámec Gabrijely Grujićovej.
Pri tejto príležitosti premiér Macut osobitne poukázal na dôležitosť rozvoja programov duálneho vzdelávania určených pre dospelých, aby sa im umožnilo získanie nových praktických vedomostí a zručností a ľahšie začlenenie na trh práce. Osobitná pozornosť bola venovaná posilneniu spolupráce medzi štátom, vzdelávacími inštitúciami a spoločnosťami, aby si mladí ľudia po ukončení vzdelávania ľahšie našli zamestnanie.
Partneri sa zhodli, že v nasledujúcom období budú pokračovať aktivity na zdokonaľovaní legislatívneho a inštitucionálneho rámca, s cieľom zabezpečiť mladým ľuďom lepšie možnosti na vzdelávanie, odborné zdokonaľovanie a zamestnanie.