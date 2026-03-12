Titulnú stranu druhého marcového čísla Hlasu ľudu zdobí fotografia z Etno sekcie usporiadanej v Selenči, na ktorej sú účastníci kultúrneho programu zorganizovaného pri príležitosti otvorenia výstavy Výšivky na ozdobných uterákoch – klinovníkoch v Etno múzeu Domu kultúry v Selenči – škôlkari a žiaci ZŠ J. Kollára v Selenči. Obsiahlejší príspevok z podujatia prinášame v rubrike Kultúra.
Vo vstupnej rubrike Týždeň je obvyklý prehľad 168 hodín prezidenta Srbska, ako i príspevky: o vyčlenení 90 miliónov dinárov z pokrajiny na podporu národnostných rád menšín, o jednorazovej podpore 100 000 dinárov pre každé dieťa, ktorou Obec Kovačica pomáha deťom v pestúnskych rodinách, o vymenovaní nových riaditeliek Galérie insitného umenia a RTV Obce Kovačica a ďalšie.
V rubrike Naše dediny sme zaznamenali výročné zasadnutie petrovského Klubu poľnohospodárov, tiež Spolku petrovských žien a petrovského Spolku filatelistov, v Evanjelickej metodistickej cirkvi v Kysáči, Starej Pazove, Pivnici, Petrovci, ako i v Banátskom senioráte si pripomenuli Svetový deň modlitieb a kysáčski penzisti invalidi práce si zvolili staronovú predsedníčku.
Rubriku Detský kútik zvlášť skrášlili práce najmladších prispievateľov na tému jari. V prílohe pre súčasný a moderný život Životný štýl sa viac dozviete o zdrojoch života, ktoré si musíme chrániť, jarnej únave a o tom, ako ju prekonať, v príspevku Medzi očakávaním a skutočnosťou sa bližšie zoznámite s Parížom a nevystal ani pravidelný Život s hviezdami, v ktorom sa viac oboznámite s červenou planétou Mars. Neprehliadnite ani chutné recepty, ktoré náš týždenník ponúka v rubrike Varíme s Vami.
Z obsahu kultúrnej rubriky na prečítanie ponúkame článok o zhodnotení vlaňajšej činnosti petrovského MOMS, v Starej Pazove zorganizovali vydarený celovečerný koncert pod názvom Matkám s láskou a v Kovačici škôlkari PU Kolibrík k MDŽ potešili mamy.
Po inzerčných stranách aj lúštitelia krížoviek si prídu na svoje a na milovníkov športu čakajú zaujímavé riporty zo zápasov v našich dedinách, ako aj príspevky z výročných zhromaždení kovačického združenia Ribolovac, na ktorom si zvolili nového predsedu, ako i ŠK Kulpín, a z Medzinárodného džudo turnaja v Srbobrane.
Na poslednej strane tohto čísla Hlasu ľudu sa nachádzajú nositelia prvej, druhej a tretej ceny 55. Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín v Starej Pazove.