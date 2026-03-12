V dňoch od 17. do 23. marca sa na Novosadskom veľtrhu uskutoční Knižný veľtrh a Výstava umenia Art Expo, zatiaľ čo od 19. do 21. marca po 30-krát bude otvorený Veľtrh vzdelávania Smerovníky a po druhýkrát NS Gaming Week.
Bohatú ponuku veľtrhových dní dnes predstavil generálny riaditeľ Novosadského veľtrhu Slobodan Cvetković, ako aj predstavitelia pokrajiny a Mesta Nový Sad, ktorí takisto participujú v tvorbe obsahu veľtrhu.
„Hlavnou témou Knižného veľtrhu je Cena Lazu Kostića, ktorá sa udeľuje za najlepší román vydaný v období medzi dvomi veľtrhmi. Udelené budú aj tieto ceny: za vydavateľský počin roka, za najlepšiu detskú knihu, špeciálne uznanie veľtrhu, ako aj Cena Zaharija Orfelina. V tomto roku máme veľa jubileí. Dve storočia od narodenia Svetozara Miletića, dve storočia od založenia Matice srbskej a 220 rokov od narodenia Jovana Steriju Popovića. Je to veľa jubileí, ktoré budú tematicky spracované v našich dielňach a venujú sa im aj samotní vystavovatelia,“ povedal riaditeľ Cvetković. Zároveň informoval, že pre návštevníkov pripravili aj dve súťaže o ceny, jedna už teraz prebieha na sociálnych sieťach a druhá bude zorganizovaná počas veľtrhu.
Ako povedal, vďaka Pokrajinskému sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá bude žiakom z miest mimo Nového Sadu umožnený bezplatný príchod na veľtrh.
Pravdaže, ani tohto roku nebudú chýbať veľtrhové zľavy, ktoré budú až do 70 % a prezentované budú aj knižné vydania národnostných menšín.
Vo štvrtok 19. marca sa okrem Vojvodinskej burzy chutí uskutoční aj Veľtrh vzdelávania. Svoju účasť potvrdilo 40 spoločností, ktoré ponúknu vyše 400 pracovných miest.
Veľtrh bude otvorený každý deň od 10. do 20. hodiny, okrem posledného dňa, keď bude otvorený do 16. hodiny. Vstupné na veľtrh je zdarma.