V sobotu 14. marca o 21.00 hodine sa v Padine uskutoční humanitárny koncert, ktorého cieľom je pomôcť rodine Kočovskej z Kovačice.
Podujatie spojí hudbu a solidaritu, pričom celý výťažok bude venovaný na zlepšenie ich základných životných podmienok.
O hudobný program sa postarajú kapela ALT+F5 z Belehradu a hudobné duo Milena & Saša. Vstupenky sa budú predávať priamo na mieste a minimálny dobrovoľný príspevok je stanovený na 300 dinárov.
K podpore iniciatívy sa pripojí aj podnik Beer Ground, ktorý venuje 20 percent z príjmu z predaja nápojov na pomoc rodine.
Podujatie organizuje Občianska iniciatíva Daruj a licituj z Kovačice a koncert sa uskutoční v podniku Beer Ground v Padine. Organizátori pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle, aby svojou účasťou podporili túto humanitárnu akciu a prispeli tak k pomoci tým, ktorí to potrebujú.