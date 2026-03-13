Vo štvrtok 12. marca si v Idvore pripomenuli 91. výročie úmrtia významného vedca Mihajla Idvorského Pupina. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo aj odovzdanie cien 9. ročníka súťaže Mihajlo Pupin – vedec, vlastenec a humanista, venovanej veľkým jubileám roku 2025 – 90. výročiu objavu Pupinovho dedičstva, 110. výročiu založenia NASE a 125. výročiu objavu Pupinoveho patentu (kalema).
Program otvoril detský cirkevný zbor Chrámu Blagoveštenja pod vedením Slađany Majstorovićovej.
Prítomným sa prihovoril predseda Obce Kovačica Petar Višnjički, čestný občan Idvora a štátny tajomník Ministerstva pre ľudské a menšinové práva Ivan Bošnjak, osobitný poradca ministra vedy, technologického rozvoja a inovácií Rastislav Stojsavljević a v mene Združenia systémových administrátorov Srbska I am super admin Nenad Nikolin.
O samostatnom priebehu súťaže hovoril predseda Rady pre kultúru Obce Kovačica Branislav Atanacković.
Ocenenia boli udelené v oblastiach výtvarnej, hudobnej a literárnej tvorby, ako aj v kategórii multimédií, pričom medzi ocenenými nechýbali ani mladí tvorcovia z Kovačice. Vo výtvarnej tvorbe získala medzi žiakmi základných škôl druhé miesto Sára Mlynárčeková, zatiaľ čo medzi stredoškolákmi obsadili Nataša Povolná prvé, Alexandra Veňarská druhé a Anita Cicková tretie miesto.
V literárnej tvorbe si tretie miesto medzi stredoškolákmi a študentmi odniesla Emilija Zdravkovićová.
V oblasti multimédií získala tretie miesto Lucia Válovcová, zatiaľ čo víťazom sa stala ZŠ Mladých pokolení, ktorá pripravila krátky film o Mihajlovi Pupinovi. Na filme sa podieľali Vladimír Kuchárik ako kameraman a režisér, narátor Miroslav Žužić a mentorky Ana Arkola, Svetlana Kocićová a Zuzana Putniková.
Udelená bola aj cena GRAND PRIX, ktorú získala Nataša Povolná za portrét Mihajlo Idvorski Pupin.
Program moderovala Jelena Kalinová.