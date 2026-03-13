Dnes, v piatok 13. marca o 18.00 hodine, v priestoroch Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci sa uskutoční koncert slovenských ľudových piesní pomenovaný Život s výšivkou piesne.
Koncert milovníkom spevu a hudby prinesie vystúpenia renomovaných rozhlasových spevákov slovenských ľudových piesní.
Podujatie bude sčasti reminiscenciou na popredných vojvodinských spevákov s bohatým audio- a videomateriálom a predvedením strednej a mladšej generácie spevákov sprevádzaných orchestrom Ondreja Maglovského.
Organizátor koncertu, Asociácia pre výskum kultúry Slovákov, pozýva všetkých milovníkov slovenskej ľudovej hudby, aby si prišli vychutnať tento kultúrny večierok.