Ako sa uvádza na portáli RTS, spotrebné dane na ropné deriváty boli znížené o 20 percent. Rozhodnutie vlády je dočasné a platí do 15. apríla.
Vláda Srbska včera prijala rozhodnutie o dočasnom znížení výšky spotrebných daní na ropné deriváty. Vzhľadom na rast cien surovej ropy na svetovom trhu štát preberá časť záťaže na seba a znižuje výšku spotrebných daní na bezolovnatý benzín a naftu, uvádza RTS.
Spotrebné dane budú znížené o 20 percent. To znamená, že spotrebná daň na naftu, ktorá dnes predstavuje 74,04 dinára za liter, bude znížená na 59,23 dinára za liter. Ide o zníženie o 14,81 dinára za liter.
Spotrebná daň na benzín, ktorá dnes predstavuje 72 dinárov, bude znížená na 57,6 dinára za liter. Ide o zníženie o 14,4 dinára za liter.