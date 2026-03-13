Včera sa v Predškolskej ustanovizni Kolibrík v Kovačici uskutočnila dielňa pre rodičov s názvom Od hier k slovám.
Cieľom dielne bolo pomôcť rodičom podporovať rozvoj zručností potrebných pre čítanie a písanie prostredníctvom hier a každodenných aktivít.
Dielňu viedli Ivana Stojkovová-Jevremovićová, docentka na Fakulte vzdelávania učiteľov a vychovávateľov, a Lýdia Chrťanová, logopedička. Okrem prednášajúcich bola prítomná aj riaditeľka PU Kolibrík Anna Bakošová, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila, že ju teší veľký záujem rodičov o túto dielňu. Zároveň vyjadrila radosť z toho, že ustanovizeň má možnosť organizovať takéto a podobné podujatia, ktoré rodičom pomáhajú pri výchove a podpore rozvoja detí.
O dielňu bol veľký záujem. Program pozostával z teoretickej aj praktickej časti, počas ktorej si rodičia mohli na konkrétnych príkladoch ukázať, ako rozvíjať zručnosti dôležité pre čítanie a písanie.