Slovenská delegácia vedená generálnym komisárom Slovenskej republiky pre EXPO 2027 Lukášom Parízkom sa zúčastnila druhého stretnutia medzinárodných účastníkov (IPM) EXPO 2027 v Belehrade.
Na tlačovej konferencii slovenský komisár po prvýkrát oficiálne oznámil tému slovenskej účasti: Slovensko – ihrisko príležitostí (Slovakia Playground of Opportunities).
Slovenská účasť na výstave EXPO 2027 sa bude opierať o prezentáciu príležitostí v biznise, cestovnom ruchu, kultúre a športe.
Slovenská delegácia zároveň využila prítomnosť v Belehrade na rokovania so zástupcami delegácií ďalších účastníckych krajín, najmä tých, ktorých pavilóny budú umiestnené v blízkosti slovenského.