Na rozdiel od UEFA Ligy majstrov a prvých zápasov osemfinále, ktoré priniesli množstvo gólov, strelci v prvých osemfinálových stretnutiach Európskej a Konferenčnej ligy neboli ani približne takí naladení.
Štyri zápasy Európskej ligy sa skončili výsledkom 1 : 0 či 0 : 1 a len v stretnutí VfB Stuttgart – Porto (ktoré sa skončilo triumfom Portugalčanov výsledkom 2 : 1), boli vsietené viac ako dva góly.
Na základe uvedeného je jasné, že situácia pred revanš stretnutiami tejto fázy Európskej ligy je príliš otvorená, najmä keď zohľadníme, že už niekoľko sezón neplatí pravidlo o viac vsietených góloch za chotárom.
Najväčší náskok bude mať budapeštiansky Ferencváros, ktorý doma výsledkom 2 : 0 prekonal portugalskú Bragu, samozrejme, aj celky, ktoré aspoň minimálne triumfy dosiahli za chotárom, ako Aston Villa proti Lille OSC či Midtjylland proti anglickému Nottinghamu Forest.
Odvetné zápasy sú plánované na štvrtok, čiže deň po dohraní osemfinálových zápasov UEFA Champions League.
V tretej podľa kvality UEFA klubovej súťaži, Konferenčnej lige, bolo nastrieľaných predsa trochu viac gólov. Možno povedať, že je AEK Atény už vo štvrťfinále, keďže proti slovinskému klubu Celje za chotárom vyhral až 4 : 0.
Pekný náskok pred revanšom má aj Rayo Vallecano, ktorý v Turecku výsledkom 3 : 1 porazil Samsunospor, kým ukrajinský Shakhtar rovnakým výsledkom zdolal poľský Lech.
Triumf za chotárom dosiahol aj RC Strasbourg proti Rijeke (2 : 1) a jediné dva triumfy ako hostitelia dosiahli Fiorentina proti pražskej Sparte (2 : 1), ako aj Fiorentina proti Rakowu rovnakým výsledkom.
Možno je situácia pred odvetnými zápasmi v Konferenčnej lige trochu jasnejšia, aspoň v jednotlivých zápasoch, kým je v Európskej lige, aspoň sa tak zdá, všetko otvorené.
Štvrťfinále sa bude hrať v apríli a v posledný deň štvrtého mesiaca v roku zohrajú aj prvé semifinálové duely.
Finále Európskej ligy tohto roku hostí Beşiktaş štadión v Istanbule 20. mája, kým sa zápas o trofej v Konferenčnej lige hrať bude v Lipsku 27. mája.