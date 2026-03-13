Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s predsedom a generálnym riaditeľom spoločnosti Électricité de France Bernardom Fontanom.
Hovorili o strategických riešeniach pre energetickú budúcnosť Srbska, posilnení energetickej bezpečnosti krajiny a možnostiach zavedenia jadrovej energie ako súčasti dlhodobého plánu Srbska na diverzifikáciu zdrojov zásobovania.
Pri tejto príležitosti prezident Vučić vyhlásil, že všetky kľúčové aspekty možného rozvoja programu mierového využívania jadrovej energie sa starostlivo analyzujú – od odborných kapacít a účasti domáceho hospodárstva až po vplyv na prenosovú sieť, výber lokalít a otvorené informovanie verejnosti.
„Je dôležité, aby občania pochopili, že ide o dlhý, zodpovedný a dôkladný proces, ktorý sa realizuje podľa najvyšších medzinárodných štandardov a s podporou skúsených partnerov,“ povedal prezident.