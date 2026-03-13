V pivnickom chotári sa dnes uskutočnila tradičná pracovná akcia zameraná na úpravu poľných ciest. Organizátorom bol Klub poľnohospodárov v Pivnici, ktorý túto iniciatívu zaraďuje medzi svoje pravidelné aktivity už dlhé roky. Tentoraz sa do práce zapojilo približne 65 poľnohospodárov, ktorí prišli s traktormi a rôznymi prívesnými zariadeniami potrebnými na úpravu terénu.
Okrem členov Klubu poľnohospodárov sa do akcie zapojili aj ďalší miestni poľnohospodári. Spoločným cieľom bolo zlepšiť stav poľných komunikácií, ktoré poľnohospodárom počas roka slúžia na presun mechanizácie a prepravu úrody. Lepšie upravené cesty majú význam najmä počas intenzívnych poľných prác, keď je potrebná rýchla a bezpečná doprava medzi parcelami.
Organizátori si však všimli, že účasť bola v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi opäť nižšia. Kým v minulosti sa do brigády zapájalo približne sto poľnohospodárov, tentoraz viacerí uprednostnili začiatok jarných prác na poliach. Podľa niektorých účastníkov je to škoda, keďže dobrý stav ciest napokon využívajú všetci hospodári v chotári. Treba však pochváliť, že sa akcie zúčastňujú aj mladí začínajúci poľnohospodári.
Ako uviedol predseda Klubu poľnohospodárov Jaroslav Šuster, počas akcie sa podarilo upraviť približne 250 kilometrov poľných ciest, ktoré vedú k jednotlivým parcelám v pivnickom chotári. Táto každoročná iniciatíva má za cieľ udržiavať poľné komunikácie v takom stave, aby poľnohospodárom slúžili počas celej sezóny čo najlepšie.
Po ukončení akcie pre všetkých zúčastnených bol v Dobrovoľnom hasičskom spolku prichystaný obed.