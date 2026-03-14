Včera sa v miestnostiach Domu Dr. Janka Bulíka uskutočnila výročná schôdza MOMS Kovačica.
Na úvod odznela hymnická pieseň dolnozemských matičiarov v podaní speváckej skupiny Kovačičanky pôsobiacej pri MOMS Kovačica za hudobného sprievodu Martina Torňoša. Predsedníčka MOMS Anička Chalupová pred prítomnými predostrela správu o činnosti za rok 2025, ako aj plán a program na bežný rok, zatiaľ čo finančnú správu podala pokladníčka Anna Bobošová. Tajomník Pavel Jonáš prítomným matičiarom prečítal návrh zmluvy o používaní priestorov Domu Dr. Janka Bulíka, ktorého majiteľom je Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka. O tejto téme sa zmienil aj predseda Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka Ján Dišpiter a uzavreli, že na základe podpísanej zmluvy je kovačickým matičiarom povolené používať priestory tohto domu.
V závere, pod bodom rôzne, predsedníčka informovala o najbližších aktivitách, ktoré majú matičiari v pláne, týkajúcich sa športovej činnosti – účasti matičiarok na Robotnícko-športových hrách v kolkovaní v ŠRC Slávia, ako aj účasti jednotlivých členov na výstave kraslíc v Nadlaku, v Rumunsku.
Zároveň informovala, že na pozvanie z ústredne Matice slovenskej Srbska kovačický miestny odbor dostal výzvu na predkladanie návrhov na matičné uznania v roku 2026. Jeden bod sa týkal aj výšky členského, ktoré na tento rok stanovili na 1 000 dinárov.