V malej sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici urobená bola dodatočná renovácia, v rámci ktorej sú vylíčené steny a nainštalované je osvetlenie v predsieni a pri šenku.
„Vynovovanie malej siene v priestore s javiskom sa začalo ešte v roku 2022 a vlani tu bola urobená aj výmena podlahy. V tomto roku sa nám podarilo získať dodatočné prostriedky, aby sme kompletovali renovačné práce v celom priestore malej siene. Tohtoročné práce sa začali koncom januára a trvali do začiatku marca. Najprv bola urobená previerka a rekonštrukcia elektrickej inštalácie, potom sa pracovalo na líčení stien a inštalovaní časti nového osvetlenia. Po ukončení týchto prác možno povedať, že kompletný priestor malej siene je pripravený na realizáciu rôznych kultúrno-umeleckých programov, akými sú literárne večierky, koncerty, menšie divadelné predstavenia a spoločenské zábavy. Ide teda o multifunkčný priestor, v ktorom sa môžu konať rôzne podujatia,“ povedal riaditeľ kovačického Domu kultúry Ján Tomáš.
Podľa Tomášových slov, plány na tento rok zahŕňajú doriešenie vykurovania malej siene, ako aj zabezpečenie kvalitnejšieho ozvučenia.