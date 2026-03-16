V piatok večer 13. marca sa v priestoroch Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci uskutočnil koncert slovenských ľudových piesní pomenovaný Život s výšivkou piesne.
Koncert milovníkom spevu a hudby priniesol vystúpenia renomovaných rozhlasových spevákov slovenských ľudových piesní. Sčasti bol aj reminiscenciou na popredných vojvodinských spevákov s bohatým audio- a videomateriálom a predvedením strednej a mladšej generácie spevákov. Organizátorom koncertu bola Asociácia pre výskum kultúry Slovákov a moderátorkou Viera Dorčová-Babiaková.
Prítomní vyznávači a obdivovatelia našej ľudovej piesne si ju ani v tento večer nezapreli. Práve naopak, snažili sa ju udržať nažive, šíriť ju a vzdávať jej hold aj týmto koncertom. V úvode odzneli ukážky z bohatej klenotnice slovenských ľudových piesní v podaní našich interpretov, ktorí sa zapísali do dejín.
Koncert zahrnul bývalé generácie, ale i súčasných interpretov, ktorí pieseň pestujú a odovzdávajú našej priazni. Spomenulo sa i na tých prvých, ktorí mali prvé štúdiové nahrávky v Rádiu Nový Sad, a to: Pavel Čáni, Pavel Spevák, Božena Miklovicová, Pavel Pixiades, Mária Lakatošová-Šagová a Ján Majo, Ján Lenhart, Zuzana Čelovská, Jozef Čech, Eva Poničanová, Ondrej Čáni, Michal Labát, i tých, čo prišli po nich – Jarmila Cinkotská, Kvetoslava Benková, Michal Vida, Anna Očovejiová, Jozef Čech, Juraj Német, Michal Madacký, Juraj Topoľský a ďalší. K už uvedeným sólistom slovenskej piesne, ale i Gustávovi Babiakovi, Eve Glózikovej, Jánovi Košútovi, Anne Markovej, Anne Síčovej-Babiakovej priradili sa Mária Súdiová, Katarína Parasková, Zuzana Gajanová, Anna Širková, Milina Macková, Jarmila Zimová, Ján a Vladimír Gedeľovskovci, Ľudmila Berediová, Želmíra Benková, Jaroslava Vlčeková. Najmladšiu generáciu spevákov slovenských ľudových piesní tvoria: Rastislav Struhár, Miroslav Hemela, Jana Kubečková, Sabína Trbarová, Ava-Mária Zdravkovićová, Anna Zlochová, Mária Turanská, Eva Omastová, Ivana Hriešiková, Tatiana Jašková, Anna Berédiová a iní. O viacerých sa v medailónikoch prítomní dozvedeli i podrobnejšie.
Program popretkávaný živým predvedením a nahrávkami na plátne v podobe videoklipov alebo hudobnými nahrávkami s obrazovým úzadím sprítomnil tak interpretov, ako i tvorcov nahrávok a vznik našich festivalov. Pred mikrofón si zastali a naživo zaspievali speváci Miroslav Hemela, dvojnásobný šampión a raz vicešampión Festivalu slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli. Potom aj jubilant osemdesiatnik Juraj Kubečka, viacnásobná víťazka festivalov Tatiana Jašková, osvedčená speváčka Božena Bažíková, pohovorili si s hudobníkom a hudobným redaktorom Novosadského rozhlasu Ondrejom Maglovským. Predstavili sa tiež speváčky Anna Berédiová a Ľudmila Berediová-Stupavská za sprievodu orchestra, ktorí tvorili Ondrej Maglovský na harmonike, Vladimír Čáni na base a Miroslav Hemela na gitare.
V mene organizátora – Asociácie pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine sa všetkým účinkujúcim zavďačila predsedníčka Anna Medveďová. Autorkou scenára je Annamária Boldocká-Grbićová.
„Koncert ľudových piesní neprehliada ani vzácne autorské piesne, ktoré zľudoveli. Napríklad tie Gustáva Babiaka, Juraja Feríka staršieho a mladšieho, Jána Nosála, Samuela Kováča staršieho, Vladimíra Kováča a ďalších. Medzi ne určite patrí i pieseň Orgovány z pera učiteľa a spisovateľa Pavla Grňu, ktorého sme pred niekoľkými dňami z našich radov vyprevadili do večnosti. Zhudobnil ju Ondrej Maglovský a stala sa svojráznou hymnou Kysáča,“ odznelo na večierku. Celkom na záver si ju všetci spoločne s publikom i zaspievali.