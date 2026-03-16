Ministerstvo vnútra oznámilo, že príslušníci Sektora pre mimoriadne situácie v Novom Sade podali tri priestupkové oznámenia proti občanom, ktorí na území Bukovca, Šakotinca a Sviloša spaľovaním rastlinných zvyškov, poľnohospodárskeho odpadu alebo nízkeho porastu spôsobili tri požiare na otvorenom priestranstve.
Priestupky boli odhalené počas prieskumu terénu s pomocou dronov, ktoré ovládali príslušníci Hasičsko-záchranného bataliónu z Nového Sadu, pričom požiare boli vďaka účinnému zásahu hasičov-záchranárov uhasené.
Podobné akcie budú v nasledujúcich dňoch realizované aj v iných oblastiach, kde bolo v predchádzajúcich rokoch zaznamenané podobné nezodpovedné správanie občanov.
Zákon o ochrane pred požiarmi a ďalšie predpisy zakazujú spaľovanie trávy a nízkeho porastu na otvorenom priestranstve, zvyškov strniska, spaľovanie odpadu, ako aj zakladanie ohňa v lese vo vzdialenosti menšej ako 200 metrov od jeho okraja. Za nedodržiavanie týchto zákonných ustanovení sú stanovené peňažné pokuty vo výške 10 000 dinárov pre fyzické osoby a od 300 000 do 1 000 000 dinárov pre právnické osoby.