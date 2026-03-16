Ani po štyroch desaťročiach nepoľavujú petrovskí poľnohospodári v organizovaní prospešnej akcie rovnania poľných ciest. Tak aj tohto roku v sobotu 14. marca od rána po petrovskom chotári jazdili po poľných cestách traktory so zavesenými bránami – tanierovými a klinovými a rovnali cesty k blížiacim sa jarným prácam, aby sa im ľahšie robilo a stroje si zachovali.
Aj tentoraz akcia rovnania poľných ciest v Báčskom Petrovci v organizácii Klubu poľnohospodárov trvala dva dni. V piatok predpoludní zo dvadsať päť dobrovoľníkov za pomoci bagrov na viacerých lokalitách naberali zem do vlečiek a navážali ju na kritické miesta v chotári, kde sa narobilo najviac škody.
Najkritickejšie miesta, ako to zhodnotil predseda Klubu poľnohospodárov Jaroslav Ušiak, boli hlavné cesty v chotári, kadiaľ je aj najväčšia frekvencia. Tie trpia najviac, predovšetkým cez zimné obdobie, keď sa vyváža stajňové hnojivo. Akciou sa snažili kryť celý petrovský chotár, ale aj časti priľahlých chotárov – najmä kulpínskeho, hložianskeho a maglićského, kde aj Petrovčania vlastnia pôdu alebo ju obrábajú.
V sobotu, keď bol hlavný deň, podľa sčítania organizátorov, v akcii účasť malo 175 dobrovoľníkov, ktorých rozdelili do 12 skupín a tí sa potom podľa zachodeného rozvrhu rozbehli za prácou. Aj mladší poľnohospodári sa vzchopili a pochopili užitočnosť tohto podujatia. Jedna skupina, ktorá potom šla na Sejky a do Drágova, sa zoskupila na Jarmočisku, odkiaľ sa potom za policajného sprievodu bezpečne dostali regionálnou cestou smerom do Nového Sadu cez priľahlý most. Ďalšie skupiny boli na všetkých východoch z Petrovca.
Počasie žičilo, vlhkosť zeme je dobrá, takže sa poľnohospodárom darilo a úspešne priviedli do konca aj tohtoročnú akciu a za pomoci traktorov s tanierovými a klinovými bránami porovnali letné cesty v jednotlivých častiach chotára.
Za ten čas na nádvorí Klubu poľnohospodárov v strede Petrovca sa organizovali skupiny ďalších aktivistov, ktorí pripravovali raňajky a občerstvenie, a potom ich zaviezli k tým v poli. Okolo osvedčeného kuchára Vladimíra Dudáša, ktorý po dvadsiaty piaty raz varil pre túto akciu, sa na dvore zoskupili pomocníci pri príprave a varení kotlíkových dobrôt. Napoludnie sa k nim pridali aj manželky vedenia KP a aktivistky a aktivisti zo Spolku petrovských žien. Dobrovoľníkov, ktorí sa po ukončení práce v poli spoločne zoskupili pri stolovaní, obslúžili pri stole, aj poumývali riad po skončení obeda.
Pred veľkonočnými sviatkami a začiatkom jarných prác sa petrovský chotár i tohto roku znova dočkal rovných ciest a poľnohospodári, ako aj každý rok, majú nádej, že úroda bude hojná a výkupné ceny budú primerané, aby ich snaha nebola zbytočná.