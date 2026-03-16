Za sebou majú ďalší úspešný rok, v ktorom nielen rozvíjali bohatú činnosť, ale aj organizovali náš najväčší folklórny festival a reprezentovali nás nielen doma, ale i v zahraničí. Hovoríme o aktivistoch, od tých najmladších po seniorov, i spevákov, i tanečníkov, i divadelníkov zoskupených v rámci Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian.
V piatok večer 13. marca členovia tohto spolku bilancovali uplynulé obdobie v rámci výročného zhromaždenia. Prítomných i početných hostí privítal predseda spolku Ľuboslav Hataľa, a potom zasadnutie po zvolení pracovného predsedníctva viedol Michal Hataľa.
Kultúrno-osvetový spolok Jednota z Hložian počas roka 2025 zrealizoval množstvo aktivít. Základné vytýčené ciele v pláne práce spolku pre vlaňajší rok boli sústavná práca s detským súborom, nacvičenie nového repertoára speváckych skupín, sólistov a postavenie nových choreografií detskej tanečnej skupiny, vystúpenia detského súboru na patričných podujatiach, nacvičenie nových choreografií mladšej a staršej tanečnej skupiny, zúčastnenie sa na prehliadkach folklóru doma i v zahraničí, organizovanie Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… a vystúpenie na Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci. Okrem uvedeného vydarila sa im aj premiéra predstavenia Sliepka v réžii Juraja Feketeho divadelnej odbočky a s týmto predstavením zvíťazili aj na festivale Divadelný vavrín v Starej Pazove a hosťovali s ním vo viacerých slovenských prostrediach.
Vlaňajšia činnosť členov KOS Jednota z Hložian bola rôznorodá a k tomu nechýbali ani úspechy. Správu podala tajomníčka Katarína Dobríková. Odbornú prácu so spevákmi sólistami a speváckymi skupinami a postavenie choreografií mal na starosti Jaroslav Kriška. V práci s najmladšími tanečníkmi pomohli Katarína Dobríková a Anna Dudková. Korepetítorom na skúškach bol Ivan Galamboš.
Vo februári folklórny súbor KOS Jednota a profesionálny Národný súbor Kolo usporiadali spoločný koncert z príležitosti Dňa štátnosti Republiky Srbsko na Veľvyslanectve Republiky Srbsko v Bratislave, v marci v Belehrade členovia súboru boli v relácii Prelo u našem sokaku a uskutočnili jarnú úpravu priestoru amfiteátra, v apríli v Báčskom Petrovci sa zúčastnili na koncerte detských súborov z obce, v máji sa zapojili do organizácie Dňa Hložian a vystúpili na slávnostnom koncerte a hosťovali v Sente na koncerte s etno prízvukom. Po viacmesačných prípravách realizovali 53. Folklórny festival Tancuj, tancuj…, za angažovanosti bezmála všetkých členov spolku, veľkého počtu obyvateľov, spoločenských organizácií a združení občanov, hospodárskych spoločností a inštitúcií. K tomu sa predstavili aj na otvorení samostatnej výstavy obrazov Karola Bartoša a na dôvažok i na galakoncerte FS KOS Jednota a hostí. V úvode koncertu Márii Miškovicovej bol udelený Ďakovný list Pro Cultura Slovaca a Zväz kultúrno-umeleckých spolkov Srbska udelil Zlatú plaketu KOS Jednota Márii Miškovicovej a Michalovi Hataľovi. Vladislavovi Kriškovi udelili striebornú plaketu z online speváckeho festivalu z Bieloruska a v ktorom účinkovalo vyše 2000 spevákov z celého sveta.
Absolútni folklórni víťazi
S hrdosťou konštatujú, že mladšia tanečná skupina získala ocenenie za kroj, Zlatú plaketu v súťaži tanečných skupín a do rúk sa hložianskym tanečníkom dostala i soška Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny ako absolútnemu víťazovi 53. FF Tancuj, tancuj…
V júni si pripomenuli Deň spolku za prítomnosti i hostí z Nového Sadu, Báčskeho Petrovca, Kulpína, Pivnice… K tomu detská tanečná skupina mala výborné vystúpenie na Detskom folklórnom festivale Zlatá brána v Kysáči a tanečná skupina bola na tradičnom folklórnom festivale v Bajmoku. V auguste mladšia tanečná skupina vystúpila na galakoncerte folklórnych súborov Zo studienky našej tvorivosti a detský folklórny súbor účinkoval v rámci galakoncertu detských folklórnych súborov Vandrovali deti na Slávnosti počas SNS v Petrovci. Predstavitelia spolku zavítali na návštevu do Holíča tamojšiemu folklórnemu súboru Valšan. V septembri staršia detská tanečná skupina odcestovala do Kraljeva na 15. festival detských súborov U krug, u krug igramo ja i drug a súbor bol v Aradáči na 14. Festivale zvykov a obyčají V aradáčskom šírom poli. Dievčenská spevácka skupina zaspievala na vernisáži samostatnej výstavy Jána Chlpku a bola i divadelná premiéra hry Sliepka autora Nikolaja Koľadu a v novembri v Kovačici bol 33. ročník vojvodinského Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese detí Rozspievané klenoty. Spolok na festivale zastupovali Timea Stupavská a Sára Eraková, ktorej sa do rúk dostala cena za najautentickejší dievčenský kroj. Začiatkom novembra v Novom Sade bol 17. Festival Zlatých súborov Srbska, na ktorom účinkovali spevácke a tanečná skupina. Folklórny súbor je odmenený Zlatou medailou.
Divadelný víťaz
Divadelné predstavenie Sliepka na 55. Prehliadke slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín v Starej Pazove porota obecenstva za herecké výkony večierka odmenila Janu Stupavskú a Daniela Fábryho. Podľa ocenenia odbornej poroty predstavenie Sliepka z Hložian získalo prvú cenu, zlatú plaketu a sošku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a súčasne i tieto ocenenia: Špeciálnu cenu za kolektívnu hru a za kostýmy. Cenu za scénografiu získal Vladimír Bažaľa a za herecké výkony rovnoprávne ceny získali Jana Stupavská, Elena Vršková a Tatiana Miškovicová. V novembri v Pivnici účinkoval spevák Adam Vladislav Stupavský na 59. festivale Stretnutie v pivnickom poli, kde získal Cenu za autentickosť piesne. Súčasne Vladimír Kriška zaspieval na ceremoniáli otvorenia festivalu. V decembri v Kovačici bol 27. ročník festivalu slovenskej populárnej hudby pre detí Letí pieseň, letí. Účinkovali ich speváčky Lara Vindišová a Timea Stupavská, ktorá získala tretiu cenu za interpretáciu. V druhej polovici decembra na domácej pôde spolkári usporiadali Vianočno-novoročný koncert za účasti všetkých speváckych zložiek spolku a účinkovali aj na programe Vianočných trhov v Hložanoch, kde mali aj svoj stánok s ponukou sladkostí a roštu. Na záver roka tanečná skupina sa predstavila na Vianočno-novoročnom prijatí veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku v Hložanoch.
Podľa príjmov a finančnej stránky spolok vlani získal 6,25 milióna dinárov. Na tento rok si naplánovali 1,46 milióna dinárov na riadnu činnosť spolku a 4,49 milióna na organizáciu FF Tancuj, Tancuj…
Aj na aktuálny rok 2026 si Hložančania naplánovali kopec aktivít a budú sa snažiť zachovať dosiahnutú kvalitatívnu úroveň prednesov. To im popriali aj viacerí hostia – predstavitelia inštitúcií a miestnych spolkov a združení.