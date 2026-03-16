Ministerstvo vnútra oznámilo, že príslušníci Správy dopravnej polície počas sedemdňovej medzinárodnej akcie zameranej na kontrolu používania bezpečnostných pásov a správnu prepravu detí skontrolovali viac ako 64 000 vozidiel. Počas tejto kontroly odhalili celkovo 32 775 priestupkov.
V rámci akcie, ktorá prebiehala od 9. do 15. marca v 34 členských štátoch organizácie ROADPOL, v Srbsku bolo zaznamenaných 7 497 prípadov, keď bezpečnostný pás nepoužil vodič, 785 prípadov u spolujazdcov na prednom sedadle, 1 090 priestupkov u cestujúcich na zadných sedadlách.
Znepokojujúce sú aj štatistiky týkajúce sa najmenších účastníkov premávky. Polícia zaregistrovala 237 prípadov nesprávnej prepravy detí na prednom sedadle a 460 prípadov na zadnom sedadle.
Ministerstvo vnútra zdôrazňuje, že bezpečnostný pás predstavuje jedno z najúčinnejších ochranných opatrení v prípade dopravnej nehody. Jeho nepoužívanie si v Srbsku ročne vyžiada viac ako 100 ľudských životov. MUP zároveň upozorňuje rodičov, že preprava detí musí byť v prísnom súlade s predpismi, teda s použitím zodpovedajúcich detských autosedačiek.
Zvýšené kontroly s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách a znížiť počet obetí budú pokračovať aj v nasledujúcom období, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.