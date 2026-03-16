Vážení čitatelia, redakcia Hlasu ľudu sa snaží byť vaším príjemným spoločníkom aj počas nadchádzajúcich sviatkov, či už v tlačenej alebo digitálnej podobe. S cieľom spríjemniť a spestriť prichádzajúce veľkonočné sviatky, a pritom vašu kreativitu aj štedro odmeniť, rozhodli sme sa zorganizovať súťaž o najkrajšiu veľkonočnú dekoráciu. Do súťaže sa môžete zapojiť všetci a získať odmenu.
Pravidlá súťaže sú jednoduché – stačí odfotiť veľkonočnú dekoráciu a fotografiu (iba jednu!) zaslať najneskôr do 5. apríla na mailovú adresu nvu@hl.rs. Nevyhnutné je uviesť tieto údaje: meno a priezvisko, adresu a kontakt telefón. Nakoľko nedostanete spätnú odpoveď o prijatí mailu, prosíme vás opätovne nás kontaktovať. Iba s potvrdením prijatia mailu budú akceptované vaše prihlášky a následne fotografie zverejnené na facebookovej stránke.
Fotografie veľkonočných dekorácií pridáme na facebookovú stránku nášho týždenníka a tým spustíme čitateľské hlasovanie o tom, ktorá veľkonočná dekorácia je najkrajšia.
O najkrajšej dekorácii teda rozhodnete výlučne vy svojím hlasovaním tak, že tri fotografie, ktoré získajú najviac lajkov, sa stanú víťazmi. Máte teda jedinečnú šancu rozhodnúť o tom, ktorá veľkonočná dekorácia je najkrajšia.
Hlasovať bude možné v dňoch 8. až 12. apríla 2026. Tri najkrajšie veľkonočné dekorácie budú následne zverejnené v našom týždenníku Hlas ľudu, keď budú zverejnené aj mená výhercov.
Majitelia fotografií s najväčším počtom lajkov najkrajšej veľkonočnej dekorácie budú odmenení predplatným za týždenník Hlas ľudu. Majiteľ fotografie s najviac lajkov získa predplatné za jeden rok, druhá fotografia podľa počtu lajkov bude odmenená s polročným predplatným a tretia fotografia dostane trojmesačné predplatné týždenníka Hlas ľudu.