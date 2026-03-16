Ešte sa jeden tenisový turnaj na americkej pôde poriadne ani neskončil a už sa začal druhý. A navyše ide o podujatia zo série Masters 1000. Keby išlo o menšie akcie zo série Challenger (turnaje do 125 bodov) či ITF bolo by to zvyčajné, ale takto…
A tak je to však celkom normálna situácia. Hovoríme o práve dohranom Indian Wells podujatí v Kalifornii a o Miami Open na Floride, teda o dvoch turnajoch z radu najväčších podujatí po grandslamoch.
Indian Wells bol dohraný v nedeľu a to finálovým zápasmi v ženskej a mužskej dvojhre.
Keď ide o tenistky, treba spomenúť, že sa titulom ovenčila svetová jednotka Aryna Sabalenková, ktorá v dramatickom finále zdolala Elenu Rybakinovú z Kazachstanu výsledkom 3 : 6, 6 : 3, 7 : 6. Zápas trval viac ako dve a pol hodiny a nebolo by veru nespravodlivé ani keby vyhrala kazašská hráčka. Posledné dejstvo trvalo 75 minút a rozhodnuté bolo v tajbrejku.
V mužskej dvojhre to vyšlo Talianovi Jannikovi Sinnerovi, ktorý vo finále, tiež v nedeľu, ale v neskoršom termíne, porazil Rusa Daniila Medvedevova výsledkom 2 : 0 na sety, a to dvakrát po tajbrejku 7 : 6 a 7 : 6.
Sinner sa tak vrátil k triumfom, alebo správnejšie k titulom a získal prvú trofej v roku 2026.
Konečne sa po finále prepracoval aj Medvedev, ktorý už dlhšie obdobie hral v slabšej forme, čo za dôsledok malo aj pokles v rebríčku ATP a vypadnutie z Top 10, ale ho práve finále v Kalifornii vrátilo na desiatu priečku.
Novak Đoković v Indian Wells vypadol už vo štvrtom kole proti Jackovi Draperovi z Veľkej Británie, ale aj tak na najnovšom rebríčku ATP pokročil a od pondelka je tretím tenistom sveta.
Treba osobitne podčiarknuť ďalší úspech Aleksandry Krunićovej, ktorá v páre s Kazaškou Annou Danilinou hrala vo finále, ale neuspela proti Češke Kateřine Siniakovej a Američanke Taylor Townsendovej.
Inak, Indian Wells Open 2026 bol 52. ročníkom mužskej časti a 37. ročníkom ženskej časti podujatia. Turnaj bol zaradený do kategórie ATP Tour Masters 1000 v rámci sezóny ATP Tour 2026 a do kategórie WTA 1000 v rámci sezóny WTA Tour 2026.
Hlavné súťaže mužov a žien sa aj tentoraz hrali od 4. do 15. marca 2026 na vonkajších tvrdých povrchoch v areáli Indian Wells Tennis Garden. Súčasťou turnaja bolo aj pozývacie podujatie v zmiešanej štvorhre, ktoré prebiehalo od 10. do 15. marca 2026.
Ako sme spomenuli, už sa hrá aj ďalšie veľké podujatie a ide o Miami Open. Na programe sú kvalifikačné zápasy a hlavný turnaj odštartuje už v utorok a na ňom nevystúpi Novak Đoković.