Hložančania, keď sme sa ich opýtali, odkedy rovnajú poľné cesty, nevedeli presne odpovedať, ale aj napriek tomu sa aj tento rok pred Veľkou nocou zorganizovali a upravovali poľné cesty v hložianskom chotári.
Organizáciu malo na starosti Združenie poľnohospodárov a podľa slov predsedu Ivana Pagáča sa zišlo takmer 50 účastníkov s traktormi a prívesnými strojmi. Od rána sa pustili do práce, ale nie na svojich roliach, ale na prístupových cestách k nim.
Za ten čas, kým štyri skupiny traktorov brázdili hložianskym chotárom s cieľom urovnať cesty a zlikvidovať výmole, v Kaviarni pod lipami vedľa hložianskeho trhoviska, v tamojšej kuchyni, im pripravovali občerstvenie, a potom aj spoločný obed.
Dbali na to, aby každá skupina mala viac ako 10 traktorov, keďže sa zo skúsenosti presvedčili, že je tak najefektívnejšie. Po najsilnejších bránach nasledujú menšie, a tak za nimi zostávajú rovné cesty. Okrem celého hložianskeho chotára, ktorý ani nie je veľmi veľký, tunajší aktivisti zašli aj do begečského, futockého, sčasti aj petrovského, ale predovšetkým do čelarevského chotára, kde majú Hložančania dosť rolí.
Na raňajky im ženy zo spolku Slovenka napiekli aj rožky a popri poľnohospodároch boli aktívni aj ekológovia. Ženy sme zastihli ako farbili zruby studne, bielili stromy a chlapskú časť sme stretli pri orezávaní stromov vedľa hlavnej cesty. Pre všetkých účastníkov akcie rovnania poľných ciest organizátor pripravil aj tričká.