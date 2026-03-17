V pondelok 16. marca sa vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla uskutočnila obecná recitačná súťaž Básnik môjho rodu.
Zúčastnilo sa jej 7 žiakov zo Základnej školy Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca, 14 žiakov zo Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina z Hložian, 4 žiačky Základnej školy Jana Ámosa Komenského z Kulpína, 3 žiačky Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci a jedna žiačka predstaviteľka MOMS Petrovec.
Recitačnú súťaž Básnik môjho rodu Obce Báčsky Petrovec organizuje Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci. Prednesy recitátorov sledovala porota v zložení: Vesna Valihorová-Filipovićová, Zuzana Tárnociová, Helena Despićová, Jana Urbančeková-Fejzulahiová a Michal Francisty.
Tradične najprv prebiehala súťaž žiakov nižších ročníkov, potom súťaž žiakov vyšších ročníkov základnej školy a napokon aj súťaž žiakov strednej školy. Po ohodnotení, v mene odbornej poroty rozhodnutie zverejnila Vesna Valihorová-Filipovićová a všetkým snaživcom potom odovzdali aj darčeky.
Do oblastného kola žiackej súťaže v rámci kategórie žiakov nižších ročníkov sa prebojovali prvák z Hložian Michal Greksa, druháčka z Kulpína Emília Čelovská, tiež druháčka Anna Zimová a štvrtáčka Martina Struhárová, obe z Petrovca.
V rámci žiakov vyšších ročníkov, kde konkurencia bola najsilnejšia a kde sa predstavilo až 16 recitátorov, zabodovali piatak Relja Jovanović z Petrovca, šiestačka Una Jakušová a siedmačka Irena Krišková, obe z Hložian, a ôsmak Milan Majera z Petrovca.
Spomedzi stredoškoláčok všetky štyri účinkujúce postúpili. Sú to prváčky Lana Ivaniševićová a Mia Majerová, obe z Petrovca, druháčka Miroslava Ušiaková z Kulpína a tretiačka Ksenija Vujačićová z Petrovca.
Zvláštnosťou bolo, že tohto roku všetci recitovali po slovensky a na repertoári mali básne súčasných autorov. To, čo nebolo zvláštnosťou, ale už dlhoročným pravidlom, že ani tohto roku sa neobjavil nikto z Maglića.
Petrovských recitátorov na súťaž pripravila Miluška Anušiaková-Majerová, jednu žiačku aj v spolupráci s Janou Gániovou, hložianskych žiakov si na starosť vzala Anna Huďanová, kým kulpínskych žiakov pripravili Jana Šramková a Tatiana Mitićová. Gymnazistov mali na starosti Miluška Anušiaková-Majerová a Annamária Boldocká-Grbićová.