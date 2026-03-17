V organizácii Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova v nedeľu 15. marca prebiehala obecná prehliadka recitátorov, ktorou oficiálne otvorili tohtoročné Jarné stretnutia.
Na prehliadke sa zúčastnilo 125 recitátorov vo všetkých troch vekových skupinách. Výkony recitátorov sledoval a hodnotil Predrag Momčilović, profesor na Akadémii umenia v Novom Sade. Podľa jeho rozhodnutia na oblastnú prehliadku postúpilo 24 recitátorov. Ďalšie kolo súťaže bude v Sriemskej Mitrovici 21. a 22. marca.
Recitátorov a ich pedagógov najprv na obecnej prehliadke privítal Marko Kamdžijaš, člen Správnej rady Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova.
V divadelnej sále prví vystúpili recitátori mladšej vekovej skupiny, ktorých bolo aj najviac – 60. Z tejto kategórie do ďalšieho kola postúpilo 9 recitátorov. V strednej vekovej skupine na obecnej prehliadke recitátorov sa zúčastnilo 51 recitátorov. Do Sriemskej Mitrovice odcestuje 9 recitátorov a medzi nimi aj Maja Stupavská, ktorá mala prednes po slovensky. Vystúpila v mene ZŠ hrdinu Janka Čmelíka.
V kategórii dospelých na prehliadke vystúpilo 14 recitátorov a do ďalšieho kola postúpilo 6 recitátorov. Recitátori okrem ďakovných listín od organizátora prehliadky dostali aj knižné darčeky.